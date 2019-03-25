Жена Маркизио: в России красивые женщины, я не могла оставить Клаудио одного

Роберта Синополи-Маркизио, жена итальянского полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио, поделилась впечатлениями от переезда в Россию.

«Переезд в Россию был неожиданным. Я знала, что мы уедем из Турина. Клаудио всегда говорил, что хотел бы получить опыт выступлений за границей, прежде чем завершить карьеру.

Я была уверена, что он останется в «Ювентусе» до конца срока контракта, поэтому его переход в «Зенит» оказался внезапным. Но я не колебалась и сразу поехала с ним. Где Клаудио, там и я, это моя роль. К тому же, в России красивые женщины, поэтому я не могла оставить его одного. Я скорпион, то, что моё, то моё. Я ревнива и мстительна, Клаудио знает и боится меня. Он тоже ревнует, и когда он уезжает, то я остаюсь дома", — приводит слова Роберты La Gazzetta dello sport.