Франция — Исландия: Гризманн, Мбаппе, Жиру — в атаке хозяев

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Исландии на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, который состоится сегодня, 25 марта.

Франция: Льорис, Курзава, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру



Запасные: Манданда, Ареола, Кимпембе, Лемар, Зума, Сиссоко, Фекир, Сидибе, Товен, Ндомбеле



Исландия: Халлдорссон, Магнуссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Ингасон, Севарссон, Гуннарсон, Сигурйонссон, Г. Сигурдссон, Гудмундссон



Запасные: Кристинссон, Рунарссон, Фьолусон, Пальссон, Кьяртанссон, Финнбогасон, Херманнссон, Гисласон, А. Сигурдссон, Траустасон, Скуласон

Матч Франция — Исландия пройдёт в Сен-Дени на стадион «Стад де Франс». Начало встречи в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.