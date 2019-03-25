Энрике: сборная Испании забивает больше «Барселоны»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Мальты.



«Я осведомлён о высказываниях по поводу отсутствия голов у сборной Испании. Мы забили 19 голов в 7 матчах, то есть в среднем за игру мы забиваем 2,7 голов. „Барселона“ в среднем забивает 2,6 голов за игру, и у них самый высокий результат в испанской Примере. Не думаю, что наша ситуация выглядит очень плохо.



Мобильность в атаке — важный пункт в игре сборной Испании. Желательно, чтобы игроки менялись позициями прямо во время матча. Мне нравится, что форварды сборной Испании мобильны. Нападающим всегда нужна уверенность», — приводит слова Энрике Marca.