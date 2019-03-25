Сёмин: надеюсь, «Локомотив» не останется без поддержки в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал завершившийся сбор в Сочи, а также поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России с «Динамо».



«В Москву весна приходит поздно: март, но по-прежнему холодно, страдает поле в Баковке, да и тренироваться не так комфортно. Поэтому мы отправились на небольшой сбор в Сочи. Там все подходящие условия: и климат, и поле. Только один день шел дождик – в остальном было очень комфортно! В свободное время съездили с командой на стадион «Фишт», посмотрели игру местного «Сочи» со СКА. Отличные воспоминания с этим стадионом связаны, победные!



У нас очень много сборников – девять человек отправились во взрослые команды, а есть же ещё и молодёжные! Все в разных кондициях: кто-то сыграл за свою сборную больше, кто-то меньше. Те же Гиля или Фарфан – 90 минут, а, к примеру, Диме Баринову игрового времени не дали. Так что наша задача в оставшиеся перед «Динамо» дни – привести всех в общую форму. Это будет непросто, но, уверен, мы справимся.



Традиционно привлекли к сборам много молодёжи. Молодцы, хорошо проявили себя! Но надо продолжать работать. Сыграли товарищеский матч с «Уфой» — 2:2, хотя могли забивать ещё больше. Молодые игроки – молодцы, бились, бежали вперед!



Совсем скоро матч с «Динамо». Будет сложно, лёгкой победы мы точно не ждём. «Динамо» — серьёзный соперник, а московское дерби – это всегда особенный интерес. Поэтому, надеюсь, мы не останемся без поддержки. Ждем наших болельщиков в Химках в эту субботу! Мы играем для вас», — приводит слова Сёмина официальный сайт клуба.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 30 марта. Начало — в 14:00 мск.