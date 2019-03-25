Португалия — Сербия: Роналду и Спаич сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Сербии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится сегодня, 25 марта, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Карвалью, Перейра, Р. Силва, Роналду, Соуза, Б. Силва.



Запасные: Са, Бету, Фонти, Руй, Семеду, Моутинью, Мариу, Невеш, Пиззи, А. Силва, Жота, Гедеш.



Сербия: Дмитрович, Рукавина, Миленкович, Спаич, Младенович, Лазович, Максимович, Гачинович, Ляич, Тадич, Митрович.



Запасные: Райкович, Васильевич, Митрович, Велькович, Живкович, Лукич, Йовичич, Милинкович-Савич, Йович, Радоньич, Павков.