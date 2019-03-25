Люксембург — Украина: О. Тилл и Зинченко сыграют в стартовых составах

Стали известны стартовые составы сборных Люксембурга и Украины на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который состоится сегодня, 25 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало встречи в 22:45 мск.

В стартовых составах сыграют полузащитник «Уфы» Оливье Тилл и бывший хавбек уфимцев Александр Зинченко.

Люксембург: Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Жанс, Л. Мартинс, К. Мартинс, Родригес, О. Тилл, В. Тилл, Тюрпель



Запасные: Бенси, Бонерт, Да Мота, Жерсон, Йениш, Кипс, Махмутович, Мутш, Шон, Синани, Скендерович



Украина: Пятов, Бутко, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Цыганков, Безус, Мораес



Запасные: Бойко, Болбат, Буяльский, Караваев, Кривцов, Лунин, Шабанов, Шапаренко, Соболь, Степаненко, Сидорчук, Яремчук