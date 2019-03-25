Источник: трансфер Эрнандеса обойдётся «Баварии» в € 160 млн вместе с зарплатой

Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии», сообщает France Football.



По информации источника, 23-летний французский футболист согласовал с немецким клубом контракт на 6 лет, который вступит в силу 1 июля 2019 года. Сообщается, что переход Эрнандеса обойдётся «Баварии» в € 85 млн, а также клуб заплатит футболисту € 75 млн в качестве зарплаты за весь срок соглашения. Таким образом, французский защитник будет получать около € 13 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Баварии».



Ранее президент «Баварии» Ули Хёнесс сообщил, что мюнхенцы планируют выделить беспрецедентную сумму на усиление состава. Немецкий клуб уже оформил трансфер французского защитника Бенжамена Павара. За него «Бавария» заплатит «Штутгарту» € 35 млн.