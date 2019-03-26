Португалия сыграла вничью с Сербией в матче отбора Евро-2020

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Сербии со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч польский арбитр Шимон Марциняк.

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором гола стал Душан Тадич, который реализовал 11-метровый. Отыграться португальцам удалось в концовке первого тайма, отличился Данилу Перейра с передачи Рафаэла Геррейру.

В середине первого тайма травму получил лидер португальской сборной Криштиану Роналду и был заменён.

Следующий матч сборная Португалии проведёт на выезде с Сербией. Встреча состоится 7 сентября. Сербии предстоит гостевая игра с Украиной, которая пройдёт 7 июня.