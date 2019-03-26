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Дубль Баркли помог сборной Англии разгромить Черногорию в отборе Евро-2020

Дубль Баркли помог сборной Англии разгромить Черногорию в отборе Евро-2020
Футбол / Евро-2020

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Черногории со счётом 5:1. Встреча состоялась в Подгорице на стадионе «Под Горицом». Обслуживал матч белорусский арбитр Алексей Кульбаков.

Счёт на 17-й минуте открыл Марко Вешович. На 30-й минуте равновесие восстановил Майкл Кин с передачи Росса Баркли. Вскоре Баркли с паса Каллума Хадсона-Одои вывел англичан вперёд. Во втором тайме Баркли оформил дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Рахим Стерлинг. Четвёртый гол в ворота черногорцев забил Гарри Кейн. Окончательный счёт установил Стерлинг.

Сборная Англии, набрав 6 очков, лидирует в турнирной таблице группе А. Черногория (1) занимает четвёртое место.

В другом матче группы сборные Косово и Болгарии сыграли вничью со счётом 1:1.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 2-й тур
25 марта 2019, понедельник. 22:45 МСК
Черногория
1 : 5
Англия
1:0 – Вешович – 17, 1:1 – Кин – 30, 1:2 – Баркли – 39, 1:3 – Баркли – 59, 1:4 – Кейн – 71, 1:5 – Стерлинг – 81
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 2-й тур
25 марта 2019, понедельник. 22:45 МСК
Косово
1 : 1
Болгария
0:1 – Божиков – 39, 1:1 – Джемайли – 62
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