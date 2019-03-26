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Сборная Франции разгромила Исландию в матче отборочного турнира Евро-2020

Сборная Франции разгромила Исландию в матче отборочного турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Франции принимала национальную команду Исландии. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Франции Самуэль Юмтити. Преимущество хозяев в счёте удвоил нападающий Оливье Жиру, отправивший мяч в ворота сборной Исландии на 68-й минуте. Спустя 10 минут французский форвард Килиан Мбаппе забил третий гол. Четвёртый мяч в ворота исландской сборной отправил нападающий Антуан Гризманн.

В другом матче группы H сборная Андорры встречалась с командой Албании. Игра состоялась на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Турнирная таблица отборочного турнира Евро-2020 доступна на «Чемпионате».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 2-й тур
25 марта 2019, понедельник. 22:45 МСК
Франция
4 : 0
Исландия
1:0 – Юмтити – 12, 2:0 – Жиру – 68, 3:0 – Мбаппе – 78, 4:0 – Гризманн – 84
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 2-й тур
25 марта 2019, понедельник. 22:45 МСК
Андорра
0 : 3
Албания
0:1 – Садику – 21, 0:2 – Балай – 87, 0:3 – Абраши – 90+6
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