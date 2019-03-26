Сборная Франции разгромила Исландию в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Франции принимала национальную команду Исландии. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Франции Самуэль Юмтити. Преимущество хозяев в счёте удвоил нападающий Оливье Жиру, отправивший мяч в ворота сборной Исландии на 68-й минуте. Спустя 10 минут французский форвард Килиан Мбаппе забил третий гол. Четвёртый мяч в ворота исландской сборной отправил нападающий Антуан Гризманн.



В другом матче группы H сборная Андорры встречалась с командой Албании. Игра состоялась на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



Турнирная таблица отборочного турнира Евро-2020 доступна на «Чемпионате».