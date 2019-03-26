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Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга благодаря автоголу на 93-й минуте

Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга благодаря автоголу на 93-й минуте
Футбол / Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Люксембурга принимала национальную команду Украины. Встреча состоялась на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды.

На 34-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Люксембурга Давид Тюпель. Ответный гол на свой счёт записал полузащитник украинской национальной команды Виктор Цыганков, который отправил мяч в ворота сборной Люксембурга на 40-й минуте матча. Этот гол стал первым за сборную для украинского хавбека. В компенсированное время встречи, на 93-й минуте полузащитник команды Люксембурга Жерсон Родригес забил гол в свои ворота и помог украинской команде одержать победу.

Таким образом, сборная Украины набрала 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В. Люксембург (3) располагается на 2-м месте в таблице.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 2-й тур
25 марта 2019, понедельник. 22:45 МСК
Люксембург
1 : 2
Украина
1:0 – Тюрпель – 34, 1:1 – Цыганков – 40, 1:2 – Родригес – 90+3 (автогол)
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