Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга благодаря автоголу на 93-й минуте

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Люксембурга принимала национальную команду Украины. Встреча состоялась на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды.



На 34-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Люксембурга Давид Тюпель. Ответный гол на свой счёт записал полузащитник украинской национальной команды Виктор Цыганков, который отправил мяч в ворота сборной Люксембурга на 40-й минуте матча. Этот гол стал первым за сборную для украинского хавбека. В компенсированное время встречи, на 93-й минуте полузащитник команды Люксембурга Жерсон Родригес забил гол в свои ворота и помог украинской команде одержать победу.

Таким образом, сборная Украины набрала 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В. Люксембург (3) располагается на 2-м месте в таблице.