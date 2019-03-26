Зинченко: ничья Португалии и Сербии — это хороший результат для сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Люксембурга (2:1).

«Можно сказать, что много сил отдали против сборной Португалии, но и Люксембург отдал много сил против Литвы. Можно говорить много о поле, где-то из-за этого темп был не очень высокий. В целом, мы добыли результат — это главное. Да, были ошибки, но без таких игр никуда. Я считаю, что в таких матчах характер выходит на первое место, и мы его показали.

Я никогда не любил искать отмазки в поле, ведь оно для всех одинаковое. Опять же ошибки были, есть и будут. Нужно делать анализ и двигаться дальше.

Ничья Португалии и Сербии — это хороший результат. То, чего мы хотели. Но нужно концентрироваться на своей игре», — приводит слова Зинченко «Футбол 1».