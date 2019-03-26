Семёнов: у игроков «Ахмата» на матч со «Спартаком» всегда особый настрой

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«У нас в команде на «Спартак» всегда особый настрой. Надеюсь, что и в этот раз у «Ахмата» всё получится. Тем более, мы проводим матч дома. С такими сильными соперниками нам даже немного проще играть. Мы знаем стратегию, тактику, стиль игры «Спартака». Надеюсь на положительный для нас исход встречи», — приводят слова защитника «Известия».

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится 30 марта в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало встречи — 16:30 мск.