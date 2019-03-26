Шевченко: не ожидал такого тяжёлого матча с Люксембургом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Люксембурга (2:1).

«Сегодня самое главное для нас — это результат. Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня поддерживали нашу команду — это помогло футболистам бороться.

Хочу также сказать большой комплимент сборной Люксембурга. Вчера я сказал, что эта команда умеет играть в футбол. Думаю, сегодня все в этом убедились. Игроки сборной Люксембурга показали великолепные физические качества. В составе этой команды есть неплохие игроки, которые действительно создали нам большие проблемы.

Скажу так: везение надо заслужить. Мы ждали двух тяжёлых матчей. Март — всегда очень сложный месяц для украинских команд. Всегда! Я не ждал, конечно, такого тяжёлого второго матча, но сегодня было допущено много ошибок.

Впрочем, хоть ребята и нарушили структуру игры, но боролись до конца. Никому не могу предъявить претензий по самоотдаче и желанию. У кого-то хватило сил, у кого-то — нет, но нам повезло, мы выиграли этот матч.

Мы проиграли большое количество единоборств. Это всегда нивелирует преимущество, которым ты владеешь. Мы также проиграли очень много подборов. В этом отношении команда не очень хорошо себя проявила», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.