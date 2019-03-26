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Коноплянка: сборная Украины победила Люксембург, давайте все порадуемся

Коноплянка: сборная Украины победила Люксембург, давайте все порадуемся
Футбол / Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Люксембурга (2:1).

«Вы любите критиковать. Мы победили, давайте все порадуемся. Люксембург — хорошая команда, умеет играть в футбол, играли компактно, организовано. В их сторону комплименты. Повторю, бывает такое в жизни. Сегодня нам повезло.

Считаю, что сборная Украины наиграла на второй гол. Я же говорю, сейчас все умеют играть в футбол. Тем более, ребята хорошо играют. Это было видно. Они выполнили свою установку.

Лучше начинать отбор двумя выездными матчами, или заканчивать? Мне всё равно. Главное – мы впереди. Ноги вроде бы у всех целые. Только Караваеву швы наложили, 10 дней пропустит", — цитирует Коноплянку Tribuna.

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