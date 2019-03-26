Роналду: судья не назначил очевидный пенальти в ворота Сербии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат в отборочном матче Евро – 2020 с национальной командой Сербии (1:1).

«Думаю, что команда сыграла хорошо. Имели много возможностей забить, но мы их не использовали. Конечно, жаль, что два домашних матча закончились вничью, но я сосредоточен на положительных моментах. Думаю, что сыграли лучше, чем в матче с Украиной.

Создали больше моментов, сделали всё для победы, но не смогли выиграть. Судья не назначил или не увидел более чем очевидный пенальти в их ворота. Если во всех турнирах есть VAR, почему бы не использовать в отборочных матчах чемпионата Европы? Это странно. Нам не дали пенальти, хотя он был очевидным. Арбитр должен был его назначить, а не советоваться с другим судьёй, который был в 40 метрах от места событий и ничего не видел», — цитирует Роналду Goal.