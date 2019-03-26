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Роналду: сделаем всё, чтобы Португалия попала на Евро-2020, не нужно переживать

Роналду: сделаем всё, чтобы Португалия попала на Евро-2020, не нужно переживать
Футбол / Евро-2020

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил мнение, что болельщикам национальной команды не стоит переживать за итоги квалификации чемпионата Европы после двух ничьих в матчах с Украиной (0:0) и Сербией (1:1).

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы гарантировать Португалии место на Евро-2020. Не нужно переживать и терять веру в эту команду.

Болельщики должны верить в наших игроков. Те, кто смотрел матч и разбирается в футболе, знают, что Португалия заслужила победу в обоих встречах, но в этом виде спорта выигрывает тот, кому удаётся отправить мяч в сетку. Мы не смогли этого сделать, но в следующих матчах обязательно сможем», — цитирует Роналду Goal.com.

В отборе к Евро-2020 сборной Португалии также предстоит сыграть с Литвой и Люксембургом.

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