Крстаич: Сербия может гордиться своими футболистами

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич поделился впечатлениями от выездного отборочного матча Евро-2020 с командой Португалии. Встреча завершилась ничьей — 1:1.

«Мы действовали организованно и дисциплинированно. Травма Роналду выбила соперника из колеи, так же как нас выбила травма Гачиновича. Если всё просуммировать, то, думаю, результат справедлив. Сербия может гордиться своими футболистами.

Добытый результат полезен для атмосферы в команде и уверенности в себе. У нас нет эйфории после ничьих с Германией и Португалией. В июне нам играть с Литвой и Украиной. Когда наши травмированные восстановятся, это сильно повлияет на наши шансы на выход из группы", — цитирует Крстаича официальный сайт УЕФА.