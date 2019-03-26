«Уфа» может уволить Кириченко с поста главного тренера

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера. На его место сейчас рассматриваются три кандидатуры: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».

Кириченко в июне 2018 года вошёл в тренерский штаб «Уфы». Из-за отсутствия у Сергея Томарова соответствующей лицензии был заявлен в качестве главного тренер клуба в Лиге Европы. 7 ноября после отставки Томарова был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в декабре был утверждён в этой должности

Под руководством Кириченко уфимский клуб одержал всего одну победу (над «Спартаком») и после 20 туров занимает в таблице РПЛ предпоследнее место.