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Канселу: отсутствие VAR в отборе к Евро — это некомпетентность судей и УЕФА

Канселу: отсутствие VAR в отборе к Евро — это некомпетентность судей и УЕФА
Футбол / Евро-2020

Защитник «Ювентуса» и сборной Португалии Жоау Канселу раскритиковал УЕФА за отсутствие системы видеоповторов (VAR) в матчах квалификации чемпионата Европы – 2020, а также оценил шансы команды на выход в финальную стадию турнира после ничьих в играх с Украиной (0:0) и Сербией (1:1).

«Судья повлиял на результат матча. С учётом современных технологий думаю, что УЕФА и арбитры проявили некомпетентность, не став вводить VAR в квалификации чемпионата Европы.

Конечно, мы совершали индивидуальные ошибки, но, думаю, наше превосходство над соперником было очевидным. Сборная Сербии просто отбивалась.

Впереди ещё много матчей, в которых будет разыграно много очков. Украина и Сербия – большие команды, но у Португалии достаточно класса, чтобы победить их обе», — цитирует Канселу Goal.com со ссылкой на RTP.

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