Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал сроки восстановления от травмы бедра, полученной в матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы с Сербией (1:1).



34-летний форвард получил повреждение на 29-й минуте встречи и был вынужден покинуть поле. На замену Роналду вышел полузащитник «Бенфики» Пицци.



«Не беспокоюсь из-за этой травмы. Я знаю своё тело. Думаю, восстановление займёт не более двух недель, всё будет хорошо», — приводит слова Роналду Football Italia.

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