Жиру: думаю, это был лучший матч сборной Франции после чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился впечатлениями от домашней победы в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года над командой Исландии. Французы выиграли со счётом 4:0, а Жиру забил один из мячей.

«Мой гол был настоящим голом нападающего. Я поставил цель догнать Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров сборной, пусть даже самое важное это всё равно успехи команды. Чтобы быть важным игроком для сборной, я должен забивать.

Думаю, это был наш лучший матч после чемпионата мира. Мы реализовали свои возможности, провели хорошие комбинации. В отличие от матча с Молдавией, у нас это получалось на протяжении всей игры", — цитирует форварда официальный сайт УЕФА.

Турнирная таблица отборочного турнира Евро-2020 доступна на «Чемпионате».