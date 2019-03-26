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Сборная Каталонии победила Венесуэлу в товарищеском матче

Сборная Каталонии победила Венесуэлу в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры

Сборная Каталонии одержала победу в товарищеском матче с Венесуэлой. Игра состоялась накануне, 25 марта, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Каталонцы вышли вперёд на 53-й минуте – отличился нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, ранее выступавший за «Барселону». Уже спустя шесть минут гости восстановили равенство усилиями защитника «Эспаньола» Роберто Росалеса. В концовке встречи, на 88-й минуте, хозяевам удалось вырвать победу. Гол на свой счёт записал ещё один игрок «Эспаньола» – нападающий Хавьер Пуадо.

В составе сборной Каталонии участие в этом матче приняли такие футболисты, как Алейш Видаль, Жерар Пике, Марк Бартра, Мартин Монтойя и Ориоль Ромеу.

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