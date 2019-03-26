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Саутгейт: в адрес Роуза звучали расистские оскорбления, мы сообщим об этом УЕФА

Саутгейт: в адрес Роуза звучали расистские оскорбления, мы сообщим об этом УЕФА
Футбол / Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о проявлениях расизма со стороны болельщиков в отношении своих подопечных в ходе гостевого матча с Черногорией во 2-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 (5:1).

«Я определённо слышал оскорбления в адрес Роуза, когда он получил жёлтую карточку в конце матча. У меня нет никаких сомнений относительно того, что произошло, и мы обязательно сообщим об этом УЕФА. Такие вещи недопустимы.

Не уверен, что в адрес Стерлинга тоже звучали расистские выкрики. Я успел поговорить с Роузом, но у меня пока не было возможности обсудить произошедшее с Рахимом. Я знаю, что услышал. Мы обязательно разберёмся с этой ситуацией и поддержим своих футболистов», — приводит слова Саутгейта BBC.

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