Саутгейт: в адрес Роуза звучали расистские оскорбления, мы сообщим об этом УЕФА

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о проявлениях расизма со стороны болельщиков в отношении своих подопечных в ходе гостевого матча с Черногорией во 2-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 (5:1).



«Я определённо слышал оскорбления в адрес Роуза, когда он получил жёлтую карточку в конце матча. У меня нет никаких сомнений относительно того, что произошло, и мы обязательно сообщим об этом УЕФА. Такие вещи недопустимы.



Не уверен, что в адрес Стерлинга тоже звучали расистские выкрики. Я успел поговорить с Роузом, но у меня пока не было возможности обсудить произошедшее с Рахимом. Я знаю, что услышал. Мы обязательно разберёмся с этой ситуацией и поддержим своих футболистов», — приводит слова Саутгейта BBC.

Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистов