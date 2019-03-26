О. Иванов: «Спартак» всегда был «Спартаком», это играющая команда

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал о подготовке к предстоящему домашнему матчу 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Думаю, каждая пауза в чемпионате на матчи сборных — это время поработать над ошибками, улучшить физические кондиции. Время, для того чтобы провести мини-сбор. Прошедшее накануне тестирование показывает, какое у игроков физическое состояние. Сравнивают, что было до начала чемпионата с тем, что есть после нескольких туров. Будет видно, в каком направление надо работать. Думаю, все поработали хорошо, и мы на правильном пути.



К сожалению, не удалось накануне посмотреть матч с Казахстаном, у нас в это время была тренировка. Посмотрел обзор, опасные моменты. Думаю, даже по игре с Бельгией, наша сборная смотрелась достойно, на фоне футболистов, которые давно играют на высоком уровне.В матче с Казахстаном всё было закономерно, не в обиду соперникам, если не обыгрывать их, наверное, не на что претендовать.



Впереди матч со „Спартаком“, это играющая команда. „Спартак“ всегда был „Спартаком“. Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас. Будем настраиваться на победу и делать всё, чтобы порадовать болельщиков», — цитирует Иванова пресс-служба «Ахмата».