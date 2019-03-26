Предварительное заседание суда по делу Кокорина и Мамаева назначено на 3 апреля

Предварительное судебное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева состоится 3 апреля в 14:00 мск, сообщается на официальном сайте Пресненского районного суда, где пройдёт слушание.



Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении футболистов по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство» было направлено в суд.



Напомним, фигурантами дела также являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо молодых людей пребывают под стражей в СИЗО «Бутырка» с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Срок их ареста, который ранее дважды был продлён, рассчитан до 8 апреля.



Дело Кокорина и Мамаева идёт в суд. Конец истерии близок как никогда Все вот-вот закончится.