УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Этой передачей Ахметов начал голевую атаку, которую точным ударом после прострела Черышева завершил нападающий Артём Дзюба.

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Встреча, проходившая в Нур-Султане, завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Сборная России набрала три очка в двух турах. Также в группе I по три набранных очка у сборных Казахстана и Кипра, которые одержали победы в матчах первого тура.

Календарь отборочного цикла чемпионата Европы — 2020 можно посмотреть на «Чемпионате».