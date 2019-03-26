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«Арсенал» хочет перехватить Эрреру у «ПСЖ», у игрока истекает контракт с «МЮ»

«Арсенал» хочет перехватить Эрреру у «ПСЖ», у игрока истекает контракт с «МЮ»
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера, у которого летом истекает контракт с клубом, может остаться в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Daily Mail, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», готовый удовлетворить его финансовые запросы. «Канониры» намерены перехватить хавбека у «Пари Сен-Жермен», который ранее назывался главным претендентом на игрока.

Эррера начал переговоры о продлении соглашение с «красными дьяволами» ещё несколько месяцев назад, однако они зашли в тупик. По действующему контракту хавбек получает £ 80 тыс. (более € 93 тыс.) в неделю и хочет повысить оклад до £ 150 тыс. (€ 175 тыс.). «Манчестер Юнайтед» не готов платить ему такие деньги, несмотря на желание продлить соглашение.

Эррера близок к переходу из «МЮ» в «ПСЖ» на правах свободного агента
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