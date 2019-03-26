Украине грозят технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом

Сборная Украины может столкнуться с серьёзными санкциями в связи с нарушением регламента ФИФА.



Как сообщает Maisfutebol, украинская футбольная федерация нарушила правила при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса. По правилам ФИФА футболист может выступать за национальную команду в следующих случаях: если он родился на территории страны, если там родились его родители или их родители, и если он прожил на территории страны пять лет без перерыва. Мораес же до отъезда в Китай в 2017 году прожил на Украине четыре года и восемь месяцев.



По словам издания, если футбольные власти решат применить максимально строгое наказание, то сборной Украины будут присуждены технические поражения в матчах квалификации чемпионата Европы—2020 с Португалией и Люксембургом, в которых Мораес принял участие. Таким образом, украинская команда, набравшая в этих встречах четыре очка, может опуститься на последнее место в отборочной группе.

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