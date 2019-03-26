СМИ: Мбаппе сообщил Зидану о готовности перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе общался с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом по поводу возможного перехода в «Реал». Как утверждает El Chiringuito, в разговоре 20-летний футболист сообщил о желании провести переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и попросить его отпустить в мадридский клуб.

При этом отмечается, что в эту сделку могут быть включены сразу два игрока «Реала» — Хамес Родригес и Иско. Ранее в СМИ сообщалось, что в приобретении Мбаппе заинтересован как президент «Реала» Флорентино Перес, так и Зидан, который после возвращения в клуб в середине этого месяца попросил функционера сфокусироваться на покупке игрока.



Перес готовит солидное предложение для «ПСЖ» и в течение ближайших недель предложит французскому клубу около € 280 млн за Мбаппе.