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СМИ: Мбаппе сообщил Зидану о готовности перейти в «Реал»

СМИ: Мбаппе сообщил Зидану о готовности перейти в «Реал»
Футбол / Испания

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе общался с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом по поводу возможного перехода в «Реал». Как утверждает El Chiringuito, в разговоре 20-летний футболист сообщил о желании провести переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и попросить его отпустить в мадридский клуб.

При этом отмечается, что в эту сделку могут быть включены сразу два игрока «Реала» — Хамес Родригес и Иско. Ранее в СМИ сообщалось, что в приобретении Мбаппе заинтересован как президент «Реала» Флорентино Перес, так и Зидан, который после возвращения в клуб в середине этого месяца попросил функционера сфокусироваться на покупке игрока.

Перес готовит солидное предложение для «ПСЖ» и в течение ближайших недель предложит французскому клубу около € 280 млн за Мбаппе.

«Реал» предложит «ПСЖ» около € 280 млн за Мбаппе
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