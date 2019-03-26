Защитник «Ливерпуля» Морено может бесплатно перейти в «Барселону»

Испанский защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может по окончании нынешнего сезона вернуться на родину.



Как сообщает Sport.es, в услугах 26-летнего футболиста заинтересована «Барселона». Сине-гранатовые видят в Морено сменщика Жорди Альбы, которому в настоящий момент нет альтернативы в команде. Более того, защитник красных является главной целью каталонцев на эту роль.



Летом у Морено истекает контракт с «Ливерпулем», и строны не ведут переговоров о его продлении. Таким образом, игрок в случае договорённости достанется «Барселоне» бесплатно.



Морено является воспитанником «Севильи», откуда летом 2014 года перешёл в «Ливерпуль». В нынешнем сезоне на счету защитника всего два матча в английской Премьер-лиге.

Морено получил предложение из РПЛ, летом у него истекает контракт с «Ливерпулем»