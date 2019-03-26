Евсеев покинул «СКА-Хабаровск», получив предложение от клуба РПЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Вадим Евсеев обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном расторжении контракта в связи с тем, что получил предложение возглавить клуб Российской Премьер-Лиги. Попечительский совет принял решение пойти тренеру навстречу.



Напомним, хабаровскую команду Евсеев возглавил в августе прошлого года. При нём «армейцы» провели 23 матча (21 в ФНЛ и 2 в Кубке страны), в которых одержали 8 побед, потерпели 7 поражений и 8 раз сыграли вничью.



«СКА-Хабаровск» благодарит Вадима Валентиновича за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится на официальном сайте клуба.



Решением попечительского совета «СКА-Хабаровск» исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский.