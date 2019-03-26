Де Лигт: тема трансфера меня не беспокоит, я сфокусирован на футболе

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прокомментировал слухи о переходе в один из европейских топ-клубов в летнее трансферное окно.



«Я просто играю, концентрируюсь на футболе, а дальше посмотрим, где я окажусь. Меня этот вопрос не беспокоит. Сейчас я футболист «Аякса» и сборной Нидерландов, я сфокусирован именно на этом. Я набираю опыт, и мне это нравится», — цитирует де Лигта Marca со ссылкой на Esporte Interativo.



Ранее сообщалось, что на де Лигта претендуют «Барселона», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». При этом сам футболист хотел бы продолжить карьеру в каталонской команде, куда летом перейдёт его друг и партнёр по «Аяксу» и сборной полузащитник Френки де Йонг. По информации СМИ, амстердамский клуб потребует у сине-гранатовых за своего капитана около € 100 млн.

«Барселона» может включить Тодибо в сделку по де Лигту