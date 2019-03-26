«Барселона» интересуется Промесом

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», привлёк внимание «Барселоны».



Как сообщает OK Diario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones, представители каталонского клуба присутствовали на матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 между сборными Нидерландов и Германии (2:3), который состоялся 24 марта в Амстердаме. В ходе встречи они следили за игрой защитника Матейса де Лигта, хавбека Френки де Йонга, который присоединится к команде летом, и Промеса.



Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и его штаб ценят универсальность 27-летнего футболиста, способного сыграть на нескольких позициях в обороне, полузащите и нападении. Отступные в контракте хавбека составляют € 150 млн.



Промес перешёл в «Севилью» из «Спартака» прошлым летом. В нынешнем сезоне Квинси провёл 25 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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