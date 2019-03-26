Маркизио: на третий день в Питере эвакуировали машину, было неловко перед клубом

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о курьёзном случае, произошедшем с ним на третий день пребывания в Санкт-Петербурге.



«На третий день моего пребывания в Санкт-Петербурге приключилась довольно неприятная, но в то же время забавная история. Я выучил дорогу от отеля до базы, и клуб дал мне машину, чтобы у меня была возможность самостоятельно приезжать на тренировки и обратно. Подъезжаю к отелю, паркуюсь и поднимаюсь к себе в номер.



Утром позавтракал, вышел на улицу и не смог найти свою машину. Думаю: «Ну нет, я же не в Неаполе. Как так? В первый же день у меня угнали машину». Но потом оказалось, что её просто эвакуировали, потому что я припарковался слишком близко к пешеходному переходу.



Ездил ли в ГАИ? Нет, конечно. Я бы в жизни с этим не справился. Мне помогли. Чувствовал себя ужасно неловко. Мне было непросто рассказать сотрудникам клуба, в какую дурацкую ситуацию я попал. Это был только третий день, а я уже влип в историю», — сказал Маркизио в ролике на канале «Зенита» в YouTube.

Маркизио рассказал, что его приятно удивило в Санкт-Петербурге