Евсеев возглавит «Уфу» вместо Кириченко

Вадим Евсеев станет новым главным тренером «Уфы» вместо Дмитрия Кириченко, сообщает Sport24. Источники в клубе подтвердили «Чемпионату» данную информацию. О назначении Евсеева должно быть объявлено в ближайшее время.

Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ.

Кириченко в июне 2018 года вошёл в тренерский штаб «Уфы». Из-за отсутствия у Сергея Томарова соответствующей лицензии был заявлен в качестве главного тренер клуба в Лиге Европы. 7 ноября, после отставки Томарова, был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в декабре был утверждён в этой должности. Под руководством Кириченко уфимский клуб одержал всего одну победу (над «Спартаком») и после 20 туров занимает в таблице РПЛ предпоследнее место.