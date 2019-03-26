Джикия: постараемся забить «Ахмату» быстрый гол

Защитник Георгий Джикия, который прибыл в «Спартак» из российской национальной команды, рассказал о готовности к предстоящему выездному матчу 21-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Мы вернулись из Казахстана только вчера утром. Перелёт был тяжёлый, плюс разница во времени… Всё это дало о себе знать. Спасибо тренерскому штабу «Спартака», который отнёсся с пониманием и дал возможность восстановиться. Конечно, настрой после игры за сборную отличный, потому что мы одержали важную с турнирной точки зрения победу над Казахстаном, при этом выиграли крупно. Следующие матчи у сборной только летом, поэтому сейчас могу целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении за «Спартак». Сегодня занимался в зале, но уже завтра присоединюсь к общей группе.



Чего жду от «Ахмата»? Я видел пару матчей соперника, он произвёл хорошее впечатление. Дома «Ахмат» способен достойно противостоять лидерам чемпионата. Но мы будем в любом случае отталкиваться от своей игры. Постараемся забить быстрый гол, а в дальнейшем закрепить преимущество. Сделаем всё возможное, чтобы добыть в субботу три очка. Надеюсь, у нас всё получится!» — цитирует защитника пресс-служба «Спартака».