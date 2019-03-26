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УЕФА расследует расистское поведение болельщиков на матче Черногория — Англия

УЕФА расследует расистское поведение болельщиков на матче Черногория — Англия
Футбол / Евро-2020

УЕФА на своём официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного дела по итогам матча 2-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 между сборными Черногории и Англии (1:5).

Дисциплинарный комитет организации рассмотрит следующие инциденты с участием болельщиков хозяев: использование пиротехники, бросание посторонних предметов, расистское поведение, беспорядки, блокировка лестничных проходов.

Итоги расследования будут оглашены 16 мая.

Ранее сообщалось, что в ходе матча болельщики сборной Черногории скандировали расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов англичан, среди которых защитник Дэнни Роуз и полузащитник Рахим Стерлинг. Главный тренер гостей Гарет Саутгейт после встречи выразил возмущение поведением фанатов и пообещал уведомить УЕФА об инциденте.

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На этот раз оскорбили темнокожих игроков сборной Англии.
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