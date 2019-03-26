Хадсон-Одои: мы с Роузом слышали выкрики фанатов про обезьян, это недопустимо

Нападающий «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои рассказал о поведении болельщиков во время матча 2-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 с Черногорией (5:1).



«Мы должны играть по правилам и наслаждаться моментом, но когда с трибун доносятся подобные вещи, это неправильно. Это недопустимо, и я надеюсь, что УЕФА разберётся в этой ситуации. Когда я оказался рядом с боковой линией вместе с Роузом, мы оба услышали все эти выкрики про обезьян.



Нам нужно сохранять спокойствие и настрой. Надеюсь, с Дэнни всё хорошо. Если что-то не так, мы можем обсудить произошедшее, но у него сильный характер», — цитирует Хадсона-Одои Daily Mail со ссылкой на beIN Sports.



Ранее сообщалось, что в ходе матча болельщики сборной Черногории скандировали расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов англичан, среди которых также был полузащитник Рахим Стерлинг.

УЕФА расследует расистское поведение болельщиков на матче Черногория — Англия