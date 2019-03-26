Польский журналист: 15 игроков покинут «Лех», в том числе Жамалетдинов

В польском «Лехе» в скором времени произойдут значительные изменения в составе. Об этом «Чемпионату» рассказал польский журналист Куба Радомски (издание Przeglad Sportowy). По его словам, клуб покинут 15 футболистов, в том числе 21-летний россиянин Тимур Жамалетдинов. Его аренда была рассчитана до конца этого сезона, и «Лех» имел приоритетное право выкупа футболиста.



«У «Леха» нет финансовых проблем. Даже если клуб не попадёт в еврокубки, что вполне вероятно, то продаст Роберта Гумний за 6-8 миллионов евро. Уход 15 футболистов, в том числе Жамалетдинова, связан с двумя другими причинами. Во-первых, в команде присутствуют два лагеря: поляки с балканцами и все остальные. Во-вторых, нынешний состав не способен бороться за второе-третье место в чемпионате. На мой взгляд, немного странно, что Жамалетдинов находится среди 14-15 футболистов, которые покинут клуб летом. Нападающий не получил достаточно шансов, чтобы себя проявить – хотя бы один полный матч в чемпионате», – сказал Радомски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Жамалетдинов дебютировал за «Лех»