Адвокат Глушаковой: ждём, что суд разделит всё поровну, нам больше и не нужно

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, рассказал об итогах судебного заседания по бракоразводному процессу.



«Итог заседания следующий: пришли ответы от банков, которые мы будем изучать. Уже проявились те деньги, которые Денис вывел со своего счёта в те дни, когда он расстался с Дарьей. Пришли документы по дому, который он переоформил на маму. Сегодня всплыл ещё один автомобиль „Bentley“, но это не очень принципиальный момент. На следующем заседании мы, исходя из тех ответов, что уже пришли, уточним свои исковые требования. В скором времени уже будет решение. Мы ожидаем, что суд разделит всё пополам. Нам изначально и не нужно было получать больше. Просто Денис в разные игры начал играть, поэтому пришлось предпринимать контрмеры, чтобы доказывать выведенные средства. Считаю, нам это удалось. Ждём, что суд примет это во внимание и разделит всё поровну», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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