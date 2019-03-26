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Гризманн — о трансферных слухах: немного устал от этого, каждый год одно и то же

Гризманн — о трансферных слухах: немного устал от этого, каждый год одно и то же
Футбол / Испания

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно.

«Слухи про «Барселону»? Я немного устал от этого. Каждый год происходит одно и то же, я даже привык.

Что касается матча со сборной Исландии, это было непросто, но я всегда был уверен в себе. Знаю, что команда во мне нуждается. Теперь осталось лишь удачно закончить сезон в чемпионате Испании», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на Гризманна являются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», за ситуацией следит и «Пари Сен-Жермен». Также СМИ утверждали, что интерес к игроку возобновила «Барселона», которая могла заполучить его ещё прошлым летом.

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