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Икарди вернулся к тренировкам с «Интером»

Икарди вернулся к тренировкам с «Интером»
Футбол / Италия

Нападающий «Интера» Мауро Икарди вернулся к тренировкам в составе своего клуба, сообщает Sky Sport Italia. Ранее футболист на встрече с наставником миланской команды Лучано Спаллетти и врачами заявил, что не хочет тренироваться из-за болей в колене.

Мауро долгое время не может договориться с миланским клубом об условиях нового контракта. Аргентинец перестал выходить на поле после лишения капитанства. Игрок утверждал, что испытывает проблемы с коленом. При этом главный тренер команды Лучано Спаллетти заявлял, что медицинский штаб не выявил у форварда травмы.

Также сообщалось, что руководство «Интера» может рассмотреть предложения по Икарди, которые будут начинаться от € 50 млн.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Икарди забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах.

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