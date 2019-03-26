Андреев: Погребняк сказал, что его слова о темнокожих игроках были неосознанными

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев рассказал о реакции нападающего «Урала» Павла Погребняка на наказание за высказывание о темнокожих футболистах. 35-летний форвард был условно дисквалифицирован до конца нынешнего сезона, а также наказан штрафом в размере 250 тыс. рублей.



«Погребняк на заседании вёл себя замечательно. Всё прошло спокойно, он всё осознал. Он заявил, что слова про темнокожих футболистов были сказаны неосознанно, но понимает, что так поступать нельзя, Павел молодец. Члены комитета решили дисквалифицировать Павла именно условно. Почему? Процедуру вынесения решения я огласить не могу», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее Погребняк выступил против натурализации футболистов, заявив, что «это смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Погребняк условно отстранён до конца сезона за слова о темнокожих игроках