«Урал»: ради комитета по этике Погребняку пришлось улететь со сборов в Москву

Пресс-служба «Урала» прокомментировала решение комитета по этике Российского футбольного союза наказать нападающего екатеринбургского клуба Павла Погребняка за его высказывание про темнокожих футболистов в национальной команде России.

35-летний форвард был условно дисквалифицирован до конца нынешнего сезона, а также наказан штрафом в размере 250 тыс. рублей.

«Мы рады, что ситуация с Погребняком разрешилась таким образом. Он очень важный игрок для нашей команды, хорошо, что нападающий сможет помочь клубу в ближайших матчах. Конечно, эта ситуация повлияла на тренировочный процесс – Павлу пришлось лететь со сборов на Кипре в Москву специально ради заседания комитета по этике. Возвращаясь к теме его слов про темнокожих футболистов, Павел после заседания извинился перед всеми, кого могли обидеть его слова», — сказали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым в пресс-службе «Урала».