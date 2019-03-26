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Сборная России U17 вышла в финальную часть чемпионата Европы—2019

Сборная России U17 вышла в финальную часть чемпионата Европы—2019
Футбол / Сборная России

Юношеская сборная России обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата Европы—2019 среди футболистов младше 17 лет.

Выход российской команды на Евро гарантировали итоги в четвёртой отборочной группе, где Германия заняла второе место, имея при этом худшие показатели, чем у россиян. По регламенту турнира в финальную часть выходят сборные, занявшие первые места в группах, а также семь лучших команд из восьми, финишировавших вторыми.

Сегодня, 26 марта, подопечным Дмитрия Хомухи предстоит провести заключительный матч в своей группе. Соперником россиян станет Португалия. Встреча пройдёт на стадионе «Каппилоу Парк» в Гриноке (Шотландия) и начнётся в 20:00 мск.

Финальная часть чемпионата Европы—2019 пройдёт с 3 по 19 мая в Ирландии.

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