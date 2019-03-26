Рамос — Энрике: сожалеем в связи с новостями, сборная с вами до самого конца

Капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поддержал главного тренера национальной команды Луиса Энрике.



Напомним, Энрике не сможет присутствовать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Мальты из-за срочных семейных обстоятельств.



«Тренер, мы сожалеем в связи с новостями. Надеемся, что всё будет хорошо. Вы знаете, что команда с вами до самого конца, и сегодня мы сделаем всё, чтобы одержать победу. Семья священна. Мы собираемся победить за вас. Сил и мужества вам. Обнимаем», — написал Рамос в «Твиттере».



Поединок группы F Мальта — Испания состоится сегодня, 26 марта, и начнётся в 22:45 мск. В первой встрече отборочного цикла Евро-2020 сборная Испании на своём поле обыграла команду Норвегии со счётом 2:1.