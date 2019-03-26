«Ювентус»: у Роналду выявлено незначительное повреждение мышц правого бедра

«Ювентус» на официальном сайте опубликовал результаты медицинского обследования нападающего туринской команды и сборной Португалии Криштиану Роналду.



Напомним, 34-летний форвард получил повреждение на 29-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Португалия — Сербия (1:1) и был вынужден покинуть поле. На замену Роналду вышел полузащитник «Бенфики» Пицци.



В результате медицинского обследования, проведённого в расположении сборной Португалии, у нападающего было выявлено незначительное повреждение мышц правого бедра. Позже Роналду пройдёт ещё ряд тестов, которые позволят определить точные сроки восстановления игрока. Ранее португальский форвард заявил, что его восстановление не займёт больше двух недель.

Роналду назвал сроки восстановления от травмы бедра