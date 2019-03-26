Мальта — Испания: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Та-Кали» состоится матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы 2020 года Мальта — Испания. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Эндрю Далласом. Помогать ему будут Фрэнсис Коннор и Даниэль Макфарлан. Резервный арбитр — Кевин Кланси.



В квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года сборные Мальты и Испании представляют группу F. Их соперниками по отбору являются сборные Швеции, Норвегии, Румынии и Фарерских островов.



В стартовом матче сборная Мальты обыграла команду Фарерских островов со счётом 2:1, а сборная Испании одолела Норвегию (2:1).