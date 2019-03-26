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«Барселона» не будет предлагать Ракитичу улучшенный контракт

«Барселона» не будет предлагать Ракитичу улучшенный контракт
Футбол / Испания

«Барселона» не собирается продлевать контракт с хорватским полузащитником Иваном Ракитичем на улучшенных финансовых условиях. Об этом сообщает улучшенный ESPN.

По данным источника, каталонский клуб не имеет возможности повысить зарплату игрока из-за перегруженной зарплатной ведомости. Не исключено, что «Барселоне» придётся продать хавбека в летнее трансферное окно, несмотря на то что главный тренер команды Эрнесто Вальверде считает его ключевым игроком.

Летом 2018 года «ПСЖ» хотел купить Ракитича и был готов платить ему зарплату выше, чем в «Барселоне». Но тогда Вальверде уговорил хорвата остаться. В качестве ответного жеста Ракитич ждал от «Барселоны» улучшенного контракта, но не получил этого.

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провёл 27 матчей в чемпионате Испании, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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